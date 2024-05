Lechia Zielona Góra przegrała w 3 lidze wyjazdowy mecz z Górnikiem Polkowice 0-2.

Do przerwy był remis 0-0, ale Górnik już w I połowie mógł prowadzić, bo był dużo lepszy i miał rzut karny.

Tyle, że w 42 minucie Bancewicz trafił z 11 metrów w słupek.

A do rzutu karnego doszło w dziwny sposób – wrzutka w pole karne, Lechowicz podbił piłkę głową, rzucił się do niej Fabisiak, ale ta wypadł mu z rąk. Bramkarz Lechii pod naciskiem rywala przewrócił go i sędzia gwizdnął jedenastkę.

W II części spotkania polkowiczanie nadal przeważali i zdobyli łatwo 2 bramki. Górnik był szybszy od Lechii, groźnie co chwilę atakował. Lechia za ty grała ospale, była wciąż spóźniona, defensywa popełniała szkolne błędy i co rusz groziło to bramką dla gospodarzy.

Pierwszy gol padł w 52 minucie – po stracie piłki przez Lechię poszło dośrodkowanie z lewej strony – wszyscy w Lechii patrzyli bez reakcji i Baranowski zdobył z bliska bramkę.

W 90 minucie fatalna dziś obrona Lechii patrzyła jak Adamczyk dostaje piłkę w środku pola karnego, wkręca w trawę Lechowicza i strzela pod poprzeczkę między rękawicami Fabisiaka.

Mecz kończy się zasłużoną wygraną miejscowych choć trzeba powiedzieć, że znów z powodu urazu nie grali znów Ostrowski, Górski czy Mycan.

Trener Lechii Andrzej Sawicki:

Kacper Lechowicz – obrońca Lechii: