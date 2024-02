Tylko w zeszłym roku Nadleśnictwo Lipinki wywiozło z terenów leśnych ponad 100 ton śmiech. Ich uprzątnięcie kosztowało pół miliona złotych. Leśnicy biją na alarm. To szkodzi zwierzętom, ale i w konsekwencji człowiekowi.

Każdego roku każde z 429 nadleśnictw w Polsce boryka się z tym problemem. – Prosimy, aby zabrać ze sobą to wszystko, co wnosimy do lasu – mówi zastępca nadleśniczego Michał Szczepaniak:

– Jeśli opróżniamy piwnice i garaże, wywoźmy to, co jest zbędne do punktów, gdzie składowane są odpady. Nie niszczmy życia lasu – podkreśla zastępca nadleśniczego:

Dodajmy, że na terenie Nadleśnictwa Lipinki znajduje się pięć obszarów siedliskowych należących do sieci Natura 2000 o łącznej powierzchni niemal 1800 hektarów.