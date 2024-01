W kalendarzu przypada dziś Dzień bez Opakowań Foliowych. Inicjatywa ta zrodziła się kilka lat temu, aby zwrócić uwagę na ilości folii wyrzucanej do kosza. Ocenia się, że rocznie produkujemy 500 miliardów ton tego typu śmieci.

Do Łużyckiego Centrum Recyklingu trafia co roku wiele ton foliowych opakowań. – Bardzo ważna jest świadomość tego, jak niebezpieczne są odpady, które zamiast do sortowni wyrzucane są w lesie – mówi Joanna Blinow z marszowskiej spółki:

– Każdy z nas może mieć wpływ na ograniczenie ilości folii w obiegu. Wystarczy na zakupy zabierać torby szmaciane, abo papierowe – mówią Lubuszanie:

Dodajmy, że wytrzymałość na proces rozkładu foliowych „jednorazówek” to nawet kilkaset lat.