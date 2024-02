Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę, składający wizytę w Kijowie wiceminister nauki Andrzej Szeptycki zmuszony był do ukrycia się w schronie. Poranek w ukryciu spędził także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który również znajduje się w ukraińskiej stolicy.

– powiedział Szeptycki w rozmowie z PAP.

I agree completely. I stayed in the same shelter together with a Polish delegation headed by minister @szeptycki https://t.co/kH0wbQLRlq pic.twitter.com/A80my1tLjr

Zdjęcie wiceministra w schronie jednego z kijowskich hoteli opublikował na platformie X (d. Twitterze) członek jego delegacji, ekspert ds. Europy Wschodniej i wicedyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego dr Łukasz Adamski.

– napisał (http://tinyurl.com/224wa53t).

Zdjęcie ze schronu pokazał także szef Borrell, który przybył do Kijowa we wtorek.

– napisał przedstawiciel władz UE.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.

This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024