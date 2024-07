Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył w niedzielę (14 lipca), że sprzeciwia się pomysłowi zestrzeliwania przez Polskę rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. Szef NATO opinię tę wyraził w wywiadzie dla utworzonej 24 lutego 2022 roku, w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, stacji telewizyjnej „Edyni Nowyni” (Tylko Wiadomości).

– powiedział Stoltenberg poproszony o komentarz na temat pomysłu zestrzeliwania przez Polskę rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy, lecących w stronę polskiej granicy.

Stoltenberg potwierdził jednocześnie swoje stanowisko, że „Ukraina ma prawo atakować cele wojskowe na terytorium kraju-agresora, Rosji”.

– Jest to jasno określone przez prawo międzynarodowe, ponieważ jest to wojna, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie. Ukraina ma prawo do samoobrony, w tym do uderzeń na terytorium agresora. Jest to dla mnie całkowicie jasne