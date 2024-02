Mieszkańcy gminy Lipinki Łużyckie od jutra mogą składać wnioski na dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych. Urząd zabezpieczył na ten cel środki w gminnej kasie.

To kolejna edycja programu związanego z likwidacją starych źródeł ogrzewania na terenie gminy. – Zachęcamy do pozbywania się nieekologicznych instalacji. Oferujemy dopłatę do zakupu nowych, sprzyjających środowisku – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Mamy na ten cel przygotowane środki. Czekamy od poniedziałku na chętnych – mówi włodarz gminy:

Wnioski w urzędzie gminy w Lipinkach Łużyckich można składać do 12 lutego.