Bisko 18 ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nielegalnie wysłanego do Polski wróciło do Holandii – podał we wtorek (30 stycznia) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wśród odpadów były m.in. płytki elektroniczne, obudowy sprzętu elektrycznego i gniazdka elektryczne.

Inspektorat wyjaśnił, że nielegalne przemieszczanie odpadów zostało wykryte przez Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim 10 stycznia br. Zwrot odpadów do Holandii nastąpił 24 stycznia.

Jak poinformowano, w blisko 18 tonach przywiezionych do Polski elektroodpadów były: różnego rodzaju płytki elektroniczne, obudowy sprzętu elektrycznego z tworzyw sztucznych i metali, gniazdka elektryczne, klawiatury komputerowe, kondensatory, płyty CD, odbiorniki radiowe.

– Odpady zostały wysłane do Polski bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody właściwych organów

– podkreślono.