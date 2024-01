Zlikwidowanie magazynów i przejęcie kilkudziesięciu tysięcy nowych części i podzespołów pojazdów, o łącznej wartości około 40 mln zł, to wynik wielomiesięcznej pracy policjantów CBŚP, pod nadzorem pionu PZ Prokuratury Krajowej w Poznaniu, przy wsparciu funkcjonariuszy CBZC. W trakcie działań policjanci zatrzymali 5 osób.

Akcja została przeprowadzona na terenie powiatu zielonogórskiego. Wówczas to, policjanci z Zarządu w Gorzowie Wlkp. Centralnego Biura Śledczego Policji, wspierani przez funkcjonariuszy z Zarządów w Poznaniu i Opolu CBŚP oraz z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się paserstwem nowych części samochodowych w hurtowych ilościach. Grupa działała co najmniej od 2020 roku na terenie kilku państw. Z ustaleń śledczych wynika, że hurtowe ilości nowych części samochodowych były kradzione na terenie Niemiec, Węgier i Słowacji, następnie transportowano je do magazynów znajdujących się na terenie województwa lubuskiego, gdzie czekały najprawdopodobniej na hurtowych odbiorców.

Pierwsze działania rozpoczęto bardzo wcześnie rano, kiedy to zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Drugi etap policjanci CBŚP przeprowadzili w halach magazynowych, gdzie przechowywane były kradzione części samochodowe. W akcji uczestniczyli także eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp. Umożliwiło to już na wstępnym etapie zidentyfikowanie kradzionych części samochodowych.

Zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy nowych części i podzespołów różnych pojazdów, takich marek jak: BMW, Mercedes, Audi, Porsche czy Volkswagen, o wstępnie oszacowanej wartości około 40 mln zł.

Zatrzymano 5 osób, w wieku od 28 do 74 lat, które doprowadzono do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, paserstwa czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Warto zaznaczyć, że zatrzymanych 5 osób usłyszało łącznie 15 zarzutów, a śledczy zapewniają, że to jeszcze nie koniec. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania wobec 3 osób.