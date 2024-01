Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w weekend przedstawiciele PiS objadą prawie wszystkie województwa w kraju. Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący – ta władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja – powiedział Kaczyński.

– Będziemy mieli intensywny weekend. Zostaną objechane właściwie wszystkie województwa

– zapowiedział w piątek (26 stycznia) prezes PiS.

?? Prezes PiS J. Kaczyński: Pragnę poinformować, że będziemy mieli intensywny weekend, zostaną odwiedzone właściwie wszystkie województwa, przy tym przekaz, z którym chcemy się zwrócić do społeczeństwa jest następujący: ta obecna władza obiecywała 100 konkretów, a prawda jest… pic.twitter.com/GR9mi1DgAD — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 26, 2024

Jak mówił, przekaz z którym PiS chce zwrócić się do społeczeństwa jest następujący:

– Ta władza obiecywała sto konkretów, a realia są takie, że łamana jest konstytucja”. „Łamane jest prawo, przejmowane są organy państwa, w tym prokuratura i to w sposób, można powiedzieć, siłowy

– podkreślił Kaczyński.

Jego zdaniem „mamy do czynienia z podwójną grą”.

– W Polsce obywatelom się mówi, mówi to sam premier, że nic się nie zmieni, że jesteśmy przeciwko zmianom traktatów etc., a coś zupełnie innego mówi się, kiedy się jest w Brukseli i mamy do czynienia w gruncie rzeczy ze zgodą na niemiecki dyktat. Na tę niemiecką drogę

– powiedział prezes PiS.

Dodał, że „następują pewne drobne ustępstwa” i mamy „w gruncie rzeczy utracić suwerenność”.

– Jedziemy w składzie sześcioosobowym, ale on będzie rozszerzany. Najpierw jedziemy do miast wojewódzkich, później do byłych miast wojewódzkich, później do wszystkich powiatów. Grupy będą zwiększane. Chcemy dotrzeć do każdego powiatu, później przyjdzie czas na skonkretyzowaną kampanię samorządową. Takie są nasze plany na najbliższy czas

– wskazał prezes PiS dodając, że planowane są także inne przedsięwzięcia.

Spotkania w całej Polsce będą odbywały się pod hasłem „Bądźmy Razem”. Jarosław Kaczyński w sobotę będzie w Lublinie, a w niedzielę spotka się z mieszkańcami Kielc i całego regionu.