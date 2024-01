ZUS przypomina, że rodzice i opiekunowie, którzy pobierają świadczenie z programu „Rodzina 800 plus”, nie powinni jeszcze składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy. Mogą to zrobić od 1 lutego tego roku.

Od 1 lutego 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek drogą elektroniczną – przekazał ZUS.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, a także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia i bankowości elektronicznej.

ZUS przypomina, że termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Osoby, które złożą go między 1 lutym a 30 kwietnia 2024 r., otrzymają pieniądze do 30 czerwca. W przypadku wniosku złożonego w maju ZUS wypłaci pieniądze do 31 lipca 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca.

Od 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów rodziny.