Do ZUS trafiły pierwsze wnioski o świadczenie wspierające. Niestety, są niekompletne. Aby otrzymać wsparcie trzeba najpierw mieć decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który ustali poziom potrzeby wsparcia. Dopiero potem można składać wniosek do ZUS o świadczenie.

Świadczenie wspierające to nowa forma wsparcia skierowana do dorosłych osób z niepełnosprawnością. Będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Mówi rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska:

Wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS można składać wyłącznie elektronicznie poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Może to również zrobić pełnomocnik.

Więcej informacji na temat świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością znajdziecie na >>www.zus.pl/<<.