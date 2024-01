Żagański powiat planuje remont drogi łączącej Dzietrzychowice z Jabłonowem. To jedna z priorytetowych inwestycji w ramach tegorocznego budżetu.

O poprawę warunków jazdy w tym rejonie od lat prosiło wielu kierowców. – Odpowiadamy również na głosy mieszkańców samych Dzietrzychowic – mówi starosta powiatowy Henryk Janowicz:

– Cieszę się, że to zadanie znalazło się na liście inwestycji zaplanowanych do realizacji – podkreśla Henryk Janowicz:

Planowany do remontu odcinek drogi z Dzietrzychowic do Jabłonowa to około 6 kilometrów.