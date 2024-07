W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Papuszy w Żaganiu trwa projekt pod nazwą „Zgrani – Turniej Gier Planszowych”. Wzięła w nim udział młodzież spędzająca wakacje w mieście. To kolejne z cyklu zaplanowanych spotkań z planszówkami.

Rozgrywki przeprowadzono w czytelni ogólnej żagańskiej książnicy. – Cieszy nas to, że jest tylu chętnych do spędzenia w ten sposób czasu. To środowisko graczy coraz bardziej się integruje – mówi prowadząca spotkanie Karolina Antoniuk:

Sami uczestnicy spotkania podkreślają, że czekali na ten dzień. – Zapisaliśmy się już jakiś czas temu i odliczaliśmy dni. To świetna zabawa – mówią żaganianie:

Dodajmy, że projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.