Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka powiedział we wtorek (16 stycznia), że w aplikacji mObywatel pojawią się kolejne usługi. Chodzi o moduł stłuczka, czyli wypełnienie protokołu zdarzenia drogowego oraz moduł dla przedsiębiorców – moja firma.

Michał Gramatyka na posiedzeniu sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii ocenił, że atrakcyjnych dla Polaków planów rozwoju aplikacji bardzo podoba mu się możliwość wypełnienia za pośrednictwem mObywatela, protokołu zdarzenia drogowego – moduł stłuczka.

– Pozwoli on nie sięgać po papiery i będzie pomagał uczestnikom zdarzenia drogowego, w momencie, kiedy sprawa nie budzi większych wątpliwości, na sporządzenie tego protokołu właśnie przez mObywatela

– dodał.

Atrakcyjna wydaje mu się również propozycja dla przedsiębiorców, czyli moduł moja firma, gdzie będzie można gromadzić dane dotyczące działalności gospodarczej i informacje o zarejestrowanej firmie.

– W aplikacji mObywatel będzie również element sytemu elektronicznych e-doręczeń. Jednak wymaga to jeszcze trochę pracy

– dodał wiceminister.

Podczas dyskusji zastępca przewodniczącego komisji Grzegorz Napieralski zaproponował, by wprowadzić do mObywatela uprawnienia honorowych dawców krwi. Gramatyka wyjaśnił, że jest to dobry pomysł i prace nad tym trwają. Jedynym ograniczeniem technologicznym na dziś jest to, że nie istnieje centralna baza danych honorowych dawców krwi i honorowych dawców szpiku. Zaznaczył, że trwają prace, by taką bazę stworzyć i jak tylko powstanie, to pozostaną tylko kwestie techniczne.

– Będziemy rozszerzać portfolio dokumentów, które będą dostępne w mObywatelu. Dokumentów może pojawić się wiele i to w zasadzie od twórcy tych dokumentów zależy, czy one się w mObywatelu pojawią. Bariery są dwie prawna i technologiczna. Prawna jest właściwie bezproblemowa, natomiast technologiczna jest tylko kwestią pracy Centralnego Ośrodka Informatyki

– zaznaczył.

Gramatyka podkreślił, że Unia Europejska widzi potrzebę funkcjonowania elektronicznej tożsamości.

– Polski mObywatel nie odpowiada w pełni na te wzywania, które precyzuje UE, ale jesteśmy chyba najbardziej zaawansowani cyfrowo i to jest naprawdę powód do dumy

– zaznaczył.

Aplikacja została już pobrana niemal 16 mln razy – podał – i jest chyba najpopularniejszą w Europie rządową aplikacją. Wyjaśnił, że aplikacja „ma stanowić terminal, przez który każdy obywatel będzie mógł korzystać ze wszystkich tych usług, z których normalnie korzystałby w dowolnym urzędzie”.

Stwierdził, że jest to jeden z sukcesów poprzedniego rządu.

– Obszar cyfryzacji w mojej ocenie, był obszarem, w którym udało się osiągnąć parę bardzo znaczących sukcesów

– dodał.

Przypomniał, że jest to aplikacja, w której w tej chwili można regulować zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych w niemal 40 polskich miastach.

– Mam nadzieję, że ten pilotażowy program płatności zostanie rozszerzony nie tylko o inne samorządy lokalne, ale również o kwestie zobowiązań rządowych

– wyjaśnił.

Ocenił, że mObywatel ma szansę stać się każdym urzędem na smartfonie – urzędem miasta, marszałkowskim, czy wojewódzkim.

mObywatel 2.0 to aplikacja, którą można bezpiecznie i bezpłatnie pobrać na swój smartfon ze sklepu Google Play i App Store. Nowa aplikacja to przede wszystkim asystent obywatela, dzięki któremu załatwianie spraw urzędowych będzie prostsze i wygodniejsze – bez wychodzenia z domu.

Dzięki aplikacji:

masz swoje dokumenty zawsze pod ręką,

szybko i wygodnie załatwiasz sprawy urzędowe,

oszczędzasz czas i pieniądze.

Korzystanie z aplikacji mObywatel 2.0 jest intuicyjne i komfortowe.

Więcej możecie przeczytać na stronie >>www.gov.pl/<<.

Jakie usługi aplikacji mObywatel mogą okazać się przydatne?

Wśród modułów zawartych w mObywatelu wyróżniamy m.in.:

mObywatel, czyli cyfrowy dowód osobisty,

mLegitymacja szkolna/studencka oraz emeryta/rencisty,

czy mPrawo jazdy i wykaz otrzymanych punktów karnych,

Wkrótce pojawi się np. legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Jakie funkcje trafią do aplikacji mObywatel w 2024 roku?

Wśród rzeczy, które są już w trakcie implementacji, znaleźć można: