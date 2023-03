Już w czerwcu pierwsze samorządy udostępnią mieszkańcom płatność Blikiem w mObywatelu. Bez prowizji i w kilku kliknięciach zapłacicie za podatek od nieruchomości i inne samorządowe opłaty – poinformował sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister wyjaśnił, że projekt takiej płatności rząd realizuje we współpracy z BLIK i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Cieszyński do wpisu na Twitterze na ten temat dołączył nagranie, na którym widać, jak będzie wyglądała nowa usługa.

Nowe funkcje aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel wkrótce zyska nowe funkcje i zmieni wygląd. Na rządowym portalu w zakładce poświęconej mObywatelowi 2.0 (Kliknij w link – www.gov.pl/web/cyfryzacja-badania-i-projektowanie-mobywatel20) dostępne są specjalne makiety, które prezentują, w jaki sposób w aplikacji będzie można załatwiać poszczególne sprawy.

Oprócz ePłatności to także m.in. wystawienie pełnomocnictwa, zgłoszenie nielegalnych treści w sieci, jak również możliwość sprawdzenia, czy autobus, którym np. będzie się podróżować, ma ważne badania techniczne i polisę OC.

Jednocześnie z pracami nad nową odsłoną mObywatela trwają prace legislacyjne nad ustawą o aplikacji mObywatel, która pozwoli m.in. na posługiwanie się w kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z dokumentami tradycyjnymi. Wyjątkiem będzie przekraczanie granicy i wnioskowanie o nowy dowód osobisty, a w bankach obowiązek respektowania dowodu w mObywatelu zostanie wprowadzony 1 września.

Ustawę o mObywatelu, która przewiduje także dodanie do aplikacji szeregu nowych dokumentów, 9 marca uchwalił Sejm, a w czwartek Senat przyjął ją z poprawkami. Zaproponowane przez senatorów zmiany rozpatrzą jeszcze posłowie. Potem ustawa trafi do prezydenta.

Aplikacja mObywatel – co to?

Aplikacja mObywatel to odpowiednik cyfrowego portfela, w którym w jednym miejscu przechowywane są nasze najważniejsze i najpotrzebniejsze na co dzień dokumenty. Zaliczamy do nich:

mObywatel – dowód osobisty,

mPrawo jazdy – prawo jazdy,

mPojazd – dowód rejestracyjny pojazdu wraz z informacjami o ubezpieczeniu, badaniu technicznym i ostatnim przebiegu,

Punkty karne – suma zebranych punktów karnych,

eRecepta – historia recept wystawionych na nasze dane,

Unijny Certyfikat COVID – certyfikaty naszych szczepień na COVID-19, wraz z kodem QR i terminem ważności,

mLegitymacja szkolna/studencka/emeryta-rencisty/UUT (dla pracowników kolei).

W aplikacji mObywatel można też dodać Kartę Dużej Rodziny (ulgi i zniżki dla rodzin wielodzietnych), legitymację adwokacką, podejrzeć zakupione bilety kolejowe przez Bilkom, a także złożyć wniosek np. o zwiększenie limitu na energię elektryczną czy zgłosić incydent mogący mieć niekorzystny wpływ na środowisko. W apce znajdziemy także kompendium dla Polaków podróżujących za granicę – wszystkie najważniejsze i aktualne informacje o sytuacji w wybranym państwie docelowym (np. obowiązek szczepień na COVID-19).

Do tej pory mObywatela w sklepach Google Play oraz App Store pobrano 9,5 mln razy.