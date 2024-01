II-ligowi siatkarze Sobieskiego Żagań liczyli na urwanie punktów wiceliderowi 3 grupy, ale nie dali rady i wyraźnie przegrali u siebie z KS-em Rudziniec 0:3.

W pierwszych dwóch setach rywal całkowicie zdominował żaganian zwyciężając do 11 i 14. Tylko początek pierwszej części był wyrównany, ale jedynie do stanu 6:6. Później Sobieski miał ogromne problemy z przyjęciem zagrywki gości, a kiedy jakoś to opanował to szwankował atak. W II secie przyjezdni szybko odskoczyli np. na 7:1, potem 15:5 i Sobieski nie był w stanie ich dogonić. W III partii miejscowi zaprezentowali się już lepiej. Mimo, że przegrywali już 2:5, 6:10, to gonili i doprowadzili nawet do remisu po 14. Ostatecznie nie zdołali urwać choćby seta, bo końcówka należała do ekipy z Rudzińca. Sobieski przegrał po walce III część do 22.

W ekipie KS-u występuje Bartosz Zrajkowski. To doświadczony 37-letni rozgrywający, znany z występów w Plus Lidze oraz m.in. w I-ligowej Olimpii Sulęcin:

W środę Sobieski zagra na wyjeździe z liderem, MKS-em Wieluń.