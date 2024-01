Wyobrażacie sobie, że dzieci w Tanzanii nie mają dostępu do wody pitnej i pokonują wiele kilometrów aby dotrzeć do studni aby przynieść do domu pojemnik z wodą? Pani Ewa Gromiec, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie zainspirowała uczniów, uczennice do zorganizowania zbiórki, której celem miało być wybudowanie studni w Elerai w Tanzanii. Opowiadają o tym, jak to zrobili, bo studnia już działa…