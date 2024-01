Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się we wtorek rano z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem. Spotkanie odbywa się w ramach konsultacji marszałka dotyczących kwestii wygaszenia mandatów polityków PiS, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsik.

We wtorek po godzinie 10 pojawiły się nieoficjalne informacje, że w związku z wątpliwościami prawnymi co do wygaszenia mandatów posłów Kamińskiego i Wąsika, 2. posiedzenie sejmu X kadencji, którego rozpoczęcie zaplanowano na środę, może zostać przesunięte na przyszły tydzień. Obecnie nie ma decyzji prezydium Sejmu w tej sprawie.