Po wczorajszym komunikacie w siedzibie Polskiej Ligi Siatkówki wciąż czekamy na szczegółowe informacje dotyczące projektu „PlusLiga w Gorzowie”.

Jedyne co wiemy, to to, że zagra drużyna pod nazwą Cuprum Stilon Gorzów. Skontaktowaliśmy się z prezesem spółki Siatkarski Gorzów Radosławem Maciejewiczem, ten przekazał nam, że na dziś poza treścią komunikatu nie ma nic do powiedzenia i wkrótce zaprosi media na konferencję prasową.

Czy Cuprum Stilon będzie musiał przejść proces weryfikacji licencyjnej dopuszczającej do gry w PlusLidze? Jak się okazuje, nie. Jak wyjaśnia nam prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A., Artur Popko, spółka posiadająca miejsce w rozgrywkach jest ta sama, jest ona akcjonariuszem ligi, jedynie dojdzie do zmiany siedziby. PLS dokona jedynie weryfikacji Areny Gorzów pod kątem gry w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Władze miasta zadeklarowały jeszcze w tym roku 1,2 miliona złotych na rzecz PlusLigowego klubu. Jak usłyszeliśmy od rzecznika Urzędu Miasta, będą to środki z aktualnie dostępnej puli, stąd nie jest tu wymagana zgoda Rady Miasta na przesunięcie w budżecie. Wiesław Ciepiela podkreślił, że miasto podtrzymuje deklarację złożoną 13 kwietnia przez prezydenta

Głównym filarem finansowym PlusLigi w Gorzowie ma być jednak dotychczasowy sponsor tytularny Cuprum, czyli spółka KGHM. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nie ma na razie ostatecznego potwierdzenia w tej kwestii.

Tajemnicą poliszynela jest też, że skład drużyny jest praktycznie ustalony od dawna. Jedną z największych gwiazd Cuprum Stilonu ma być Serb Vuk Todorović, 26-letni rozgrywający występujący dotychczas w Czarnych Radom. Todorović jest reprezentantem swojego kraju, z Serbią zdobył w 2019 roku mistrzostwo Europy. W Cuprum Stilonie zagrać ma też m.in. 34-letni były reprezentant Polski Damian Schulz, grający na pozycji atakującego (ostatnio LUK Lublin) czy przyjmujący reprezentacji Estonii Robert Taht, który grał już w przeszłości w Cuprum, a także w Skrze Bełchatów i Resovii a ostatnio w Berlin Volleys. Trenerem Cuprum Stilon Gorzów będzie Andrzej Kowal, znany z wielu lat pracy w Resovii, ostatnio szkoleniowiec VK Jihostroj Czeskie Budziejowice, z którym zdobył mistrzostwo Czech.