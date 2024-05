Przed rugbystami Watahy Zielona Góra ostatni mecz w sezonie 2023/2024. W sobotę o godzinie 13:00 zagrają oni na wyjeździe z najlepszą drużyną fazy zasadniczej, Budowlanymi II Łódź. Spotkanie to nie ma wpływu na rozstrzygnięcie kwestii awansu do I ligi, który zielonogórzanie już sobie zapewnili, ale wciąż pozostaje im do osiągnięcia inny cel. O nim opowiada grający trener Watahy, Paweł Prokopowicz: