Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu zaprasza mieszkańców oraz turystów do odwiedzin podczas sobotniej Nocy Muzeów. Organizatorzy przygotowali zwiedzanie placówki z przewodnikiem. Będzie również lekcja historii na terenach, gdzie znajdowały się oba oflagi.

Żagańscy muzealnicy co roku uczestniczą w projekcie. To również i dla nich ważny dzień. – To nasza misja, bowiem muzealnikiem się jest, a nie bywa. Zapraszamy więc do ciekawych spotkań i wspólnego odkrywania – mówi dyrektor Marek Łazarz:

– Do tego ostatniego spotkania w terenie proponujemy się odpowiednio przygotować. Dobre buty i latarka będą na pewno przydatne. Przyda się też coś na komary – zaznacza muzealnik:

Więcej szczegółów na temat sobotniego zwiedzania znaleźć można w mediach społecznościowych placówki.