W ocenie b. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego sposób prowadzenia komisji ds. wyborów korespondencyjnych przez Dariusza Jońskiego (KO) jest niedopuszczalny. Kamiński pytany o pozew powiedział, że będzie omawiał tę sprawę ze swoimi prawnikami.

B. szef MSWiA powiedział dziennikarzom po zakończeniu przesłuchania, że ustawa o komisji śledczej jasno mówi, że posłowie muszą spełniać standard bezstronności.

– To, co tu się działo, to obrażanie świadka, ciągłe insynuacje, ciągłe wygłaszanie jakichś spiczy politycznych to jest niedopuszczalne