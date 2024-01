Po tysiąc złotych dotacji do każdego gospodarstwa domowego, które podłączy się do kanalizacji na terenie gminy Sława. Zakończona inwestycja dotycząca rozbudowy sieci nie przynosi oczekiwanych efektów. – Zwiększenie liczby podłączonych nieruchomości to priorytet działań władz samorządowych – mówi burmistrz Cezary Sadrakuła.

Sława przeznaczyła w tym roku 100 tysięcy złotych na dotację do kosztów związanych z przyłączeniem gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej.