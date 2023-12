Upoważniłem mój gabinet do zwrócenia się do Komendanta Głównego Policji o pilną informację w sprawie poturbowania posłanki Joanny Borowiak (PiS) w TVP. Jest przypuszczenie, że poturbował ją pracownik obrony – przekazał podczas środowych (20 grudnia) obrad Sejmu marszałek Szymon Hołownia.

Po wznowieniu obrad Sejmu w środę (20 grudnia) głos zabrał poseł PiS Janusz Kowalski, który z mównicy nawiązał do informacji o kontuzji posłanki PiS Joanny Borowiak, która miała zostać poturbowana w siedzibie TVP, gdzie politycy PiS dyżurują w związku z komunikatem MKiDN o zmianie kierownictwa w TVP i innych mediach publicznych.

Kowalski zaapelował do prowadzącego obrady marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by ten pojechał do siedziby TVP, „by wyjaśnić sprawę i bronić pani poseł Borowiak, która została poturbowana”. Hołownia odpowiedział, że „przyjmuje wiadomość o naruszeniu nietykalności cielesnej pani poseł z największym przejęciem”.

– Za chwilę sprawdzę, co się wydarzyło, zapytam o to służby. Jeżeli takie zdarzenie miało miejsce, to trzeba jasno powiedzieć, że nigdy nie powinno mieć miejsca

– zapowiedział.

– Co do tego nikt z nas na tej sali nie powinien mieć wątpliwości. Proszę więc pozwolić mi zasięgnąć mi informacji w tej sprawie; zapewniam, że zrobię to dużo skuteczniej z tego miejsca, niż dołączając do protestu posłów, którzy powinni się w tej chwili znajdować na sali sejmowej i brać udział w pracach Izby, a nie znajdować się w innych budynkach

– dodał, zwracając się do Kowalskiego.

Chwilę później głos zabrał znów Kowalski; Hołownia poinformował go, że „zasięgnął bardzo wstępnej informacji” ws. posłanki Borowiak.

– Jest przypuszczenie, że to jakiś pracownik ochrony poturbował panią poseł, ale nie jesteśmy pewni, dlatego upoważniłem mój gabinet do zwrócenia się do Komendanta Głównego Policji o pilną informację w tej sprawie. W miarę uzyskiwania informacji będę państwa informował na bieżąco

– zapowiedział.

Kowalski wskazał, że na sali posiedzeń nie ma posłów PiS, gdyż – jak mówił – wykonują oni obowiązki związane z interwencją poselską w mediach publicznych. Zaapelował do Hołowni o przerwę i wsparcie tych posłów.

Sejm podjął we wtorek (19 grudnia) wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Politycy PiS od wtorkowego wieczoru przebywają w siedzibie TVP. We wtorek późnym wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy tej formacji będą robili w TVP dyżury po 10 osób. Poinformował również, że tworzony jest harmonogram tych dyżurów.