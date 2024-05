Jesteśmy w przededniu uruchomienia ogromnych, europejskich środków na rzecz przedsiębiorczości. Będę dostępne nie tylko dla małych i średnich, ale także w pewnej części także dla dużych przedsiębiorstw. Do tej pory duże firmy wykluczone były ze wsparcia. Zachodnia Izba Przenysłowo-Handlowa ubiegła się o to, by być operatorem tych programów.

– Nasze zabiegi są w tej mierze na różnym etapie,a le zapewne po wakacjach będziemy już mogli zająć się dzieleniem pieniędzy dla lubuskich przedsiębiorców – mówi Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie.

Kolejne programy, których operatorem będzie Zachodnia Izba Przenysłowo-Handlowa to bony na innowacje, modernizacja kształcenia zawodowego czy nisko emisyjna energetyka i odnawialne źródła energii, jak również edukacja dorosłych.