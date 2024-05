Zaledwie kilkanaście godzin dzieli nas od pierwszego półfinału 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. 7 maja na scenie w hali sportowej Malmö Arena wystąpi z piosenką „The Tower” reprezentująca Polskę Luna. Poza Polką, podczas wtorkowego półfinału zaprezentowane zostaną utwory 14 krajów, m.in.: Chorwacji, Ukrainy, Finlandii, Australii, Portugalii.

Na scenie wybrzmią także piosenki trzech z sześciu finalistów: Szwecji – gospodarza imprezy, a także Niemiec i Wielkiej Brytanii, dwóch krajów z tzw. Wielkiej Piątki. Drugi półfinał odbędzie się w czwartek 9 maja, a wielki finał – w sobotę 11 maja.

Dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu Loreen, Szwecja po raz siódmy jest gospodarzem Konkursu Piosenki Eurowizji. W pewnym sensie eurowizyjna historia tego kraju zatoczyła koło, bowiem 50 lat temu zespół ABBA z piosenką „Waterloo” wywalczył w angielskim Brighton pierwsze miejsce dla Szwecji. W tegorocznym 68. Konkursie Piosenki Eurowizji zaprezentuje się w sumie 37 krajów. Zgodnie z zasadami Szwecja i jej reprezentanci – bliźniacy Marcus & Martinus – jako gospodarz imprezy, ma zagwarantowane miejsce w finale. Podobnie jak kraje tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i od 2011 roku Włochy), które płacą największe składki do EBU (Europejskiej Unii Nadawców). Pozostali reprezentanci muszą powalczyć o 20 finałowych miejsc w dwóch półfinałach 7 i 9 maja.

Polską publikę najbardziej zainteresuje pierwszy półfinał 7 maja, kiedy to na scenie w Malmö wystąpi Luna z utworem „The Tower”. Piosenka powstała w Wielkiej Brytanii we współpracy z Fyfe oraz Maxem Cooke. Utwór został napisany specjalnie z myślą o Eurowizji. Jak deklaruje sama artystka, to manifest wolności i siły, który nawołuje do „porzucenia więzów, blokad, ograniczeń, negatywnych schematów i zburzenia tytułowej wieży”. I choć sama Luna nie jest wymieniana jako tegoroczna faworytka, piosenka już zdołała zyskać uznanie słuchaczy. Na platformie YouTube oficjalny teledysk do utworu ma 3,4 mln wyświetleń. Gdyby pozycję Polki oceniać na tej podstawie, to mogłaby liczyć przynajmniej na miejsce w pierwszej dziesiątce. Może zapewnią jej to głosy widzów z Europy, którym utwór przypadł do gustu i deklarują pełne wsparcie dla naszej reprezentantki.