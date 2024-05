Z sukcesami powrócili do Strzelec Krajeńskich kolarze miejscowego LKS POM.

Startujący w Czechach w Course de la Paix Juniors Dawid Lewandowski zakończył ten wyścig na 28 pozycji, a na mecie 5 etapu zabrakło mu kilka centymetrów do miejsca na podium. Z kolei jego młodsi koledzy wyjechali wraz z trenerem Piotrem Ignaczakiem do Zamościa, na zawody Pucharu Polski juniorów młodszych, gdzie w jeździe indywidualnej na czas Wiktor Czekay trzeci w juniorach, Filip Podgórski drugi ze startu wspólnego w juniorach młodszych a Dawid Radkiewicz trzeci ze startu wspólnego w juniorach.