Rozpoczął się remont węzła Trzciel na autostradzie A-2. Są spore zmiany w organizacji ruchu.

Na czas trwania prac nie ma możliwości zjazdu z autostrady – mówi Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska. Kierowcy muszą korzystać z węzłów w Nowym Tomyślu lub Jordanowie.

Wytyczone objazdy:

· Dla kierowców jadących od strony Świecka objazd prowadzi przez węzeł Jordanowo, drogę ekspresową S3 do węzła Świebodzin Północ. Następnie drogą DK 92 do Trzciela.

· Kierowcy jadący od strony Świecka i chcący zjechać w kierunku Zbąszynia, powinni skorzystać z objazdu prowadzącego przez węzeł Jordanowo, drogę ekspresową S3 do węzła Świebodzin Północ i dalej drogę krajową nr 92 do drogi powiatowej nr 1213F do Zbąszynia.

· Dla kierowców podróżujących od strony Poznania objazd prowadzi przez węzeł Nowy Tomyśl, drogą wojewódzką nr 305 do ronda w Miedzichowie. Następnie drogą DK 92 do Trzciel.

· Dla kierowców podróżujących A2 od strony Poznania w kierunku Zbąszynia objazd prowadzi przez węzeł Nowy Tomyśl, drogę wojewódzką nr 305 do ronda w Miedzichowie. Następnie dalej drogą wojewódzką nr 305 do drogi nr 302 prowadzącej do Zbąszynia.