Wczoraj Sejm głosami koalicji rządowej przyjął uchwałę wzywającą Skarb Państwa do podjęcia działań naprawczych w TVP, PAP i Polskim Radiu. Za tym stwierdzeniem kryje się chęć przejęcia wspomnianych mediów, jak najszybciej, aby mogły wspierać nową władzę jeszcze przed wyborami samorządowymi i do europarlamentu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mocno podkreślił, że uchwała jest jedynie opinią Sejmu i nie ma takich skutków jak ustawa. Komentatorzy polskiej sceny politycznej zastanawiają się do czego w takim razie jest potrzebna wczorajsza uchwała koalicji rządowej? W dzisiejszym Otwartym Mikrofonie pytamy; Jak oceniamy wspomnianą uchwałę i czemu ona ma służyć?

– o to dziś pyta Adam Ruszczyński

