Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego to apel do całej klasy politycznej, by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, nowych realiach dzisiejszego świata – mówił lider PiS Jarosław Kaczyński w poniedziałek w Sejmie podczas debaty nad expose.

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek przed południem wygłosił w Sejmie expose.

Podczas późniejszej debaty szef PiS Jarosław Kaczyński podsumował, że to wystąpienie można określić „najcelniej jako apel do całej klasy politycznej, by próbowała – pomijając spory, o których wszyscy wiemy – znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, nowych realiach dzisiejszego świata”.

– By spojrzała na sytuację w naszym kraju, wokół naszego kraju, w Europie, ale także w świecie. Na wszystkie te niebezpieczeństwa, ale i szanse, które są przed nami

– dodał Jarosław Kaczyński.