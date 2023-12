Sejm w poniedziałkowym głosowaniu nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Kandydatem większości, którą mają KO, Trzecia Droga i Lewica, na to stanowisko jest Donald Tusk.

Za udzieleniem wotum zaufania dla rządu Morawieckiego zagłosowało 190 posłów, przeciwnych było 266, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W związku z takim wynikiem głosowania inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmuje Sejm.

Większość, 248 posłów, ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, a jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

Podczas poniedziałkowych obrad Sejmu posłowie przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się dyskusja, a następnie głosowanie nad wyborem premiera.

We wtorek o godzinie 10 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 16.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

– powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– ogłosił marszałek.

– Przed chwilą odbyliśmy Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, wyznaczyłem termin na zgłaszanie kandydatów krótki, ale wszyscy jesteśmy do tej procedury przygotowani, niespodzianek nie ma, przed godziną 17 wszystkie kandydatury powinny spłynąć do mojego biura, mojego gabinetu

– zapowiedział Hołownia.

– Sporządzimy odpowiednie wnioski, jeżeli będzie jeden kandydat to jeden, jeżeli dwóch to oczywiście dwa, być może będziemy mieli więcej kandydatów na premiera, w końcu to historyczny moment – po raz pierwszy odkąd obowiązuje konstytucja z 1997 r., to Sejm staje się tym, który wyznacza premiera i premiera powołuje