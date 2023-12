Nawet do ośmiu lat więzienia grozi dwóm 28-latkom podejrzanym o udział w zuchwałej kradzieży na szkodę mieszkanki Świebodzina. Jeden z nich miał wyrwać kobiecie torebkę, kiedy szła do pracy.

– Za swoje zachowanie mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Zgodnie z zapisami Kodeksu karnego, kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze surowszej niż za zwykłą kradzież. W tym przypadku górny wymiar kary to nie pięć a nawet osiem lat więzienia

– poinformował w poniedziałek (11 grudnia) asp. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie.

Do przestępstwa doszło w ubiegłym tygodniu w Świebodzinie. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że do kobiety idącej do pracy podbiegł mężczyzna, siłą wyszarpnął jej torebkę i uciekł.

Zaraz po informacji o tym wydarzeniu kryminalni przystąpili do działania i szybko wpadli na trop głównego podejrzanego.

Po niespełna dwóch godzinach od zgłoszenia, w Sulechowie (około 20 km od Świebodzina) funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który miał wyrwać kobiecie torebkę, a krótko potem jego kompana, który zabrał go potem z miejsca przestępstwa samochodem.

– Torebka oraz część skradzionego mienia zostały odzyskane. Obaj podejrzani są mieszkańcami pow. zielonogórskiego

– dodał Ruciński.