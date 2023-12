Funkcjonariusze SG ze Świecka zatrzymali po pościgu 25-letniego Polaka, który próbował im uciec kradzionym autem – audi SQ7 wycenionym na 250 tys. zł – poinformował w piątek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej por. SG Paweł Biskupik.

„25-latka wraz samochodem przekazano policjantom z komendy powiatowej w Sulęcinie (Lubuskie), którzy przejęli dochodzenie w sprawie kradzieży auta”

– dodał rzecznik.

Do pościgu doszło w czwartek. Strażnicy graniczni ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku podczas służby w rejonie autostrady A2 wytypowali do kontroli kierującego audi, który wjechał do naszego kraju z Niemiec. Ten jednak zignorował nadane mu sygnały, przyspieszył i odjechał w głąb kraju.

„Funkcjonariusze ruszyli za nim służbowym mercedesem. Za Rzepinem kierowca audi zjechał z autostrady na dk 92, a potem w okolicach Boczowa wjechał do lasu. Tam porzucił auto i próbował jeszcze uciec, ale szybko został zatrzymany”

– zrelacjonował por. Biskupik.

Dodał, że po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że samochód został skradziony tego samego dnia w Niemczech.(PAP)