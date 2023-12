Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy są dobrze przygotowani do zimy, jednak warunki pogodowe nie pozwolą na zdecydowane działania na froncie wojny z Rosją w najbliższych miesiącach – ocenił Iwan Kyryczewski, ekspert ukraińskiego serwisu Defence Express.

„Ze względu na temperaturę pogarsza się celność uderzeń artyleryjskich. Z powodu mrozów szybciej rozładowują się baterie w dronach. Często, przez wiatr, dronów nie można unieść w powietrze” – wskazał ekspert.

„Przez najbliższe trzy miesiące nie zobaczymy szczególnych zmian w walkach. Można założyć, że Rosjanie będą aktywnie atakowali, a nasze wojska będą prowadziły intensywną obronę. Linia frontu nie przesunie się jednak raczej w żaden zasadniczy sposób”

– powiedział PAP.

Analityk oczekuje, że w miesiącach zimowych Rosjanie skupią się na walkach na dalekie dystanse, wykorzystując do ataków artylerię i lotnictwo. Nie wykluczył, że nadal intensywnie atakować będzie rosyjska piechota, co – jak się wyraził – wynika ze „specyfiki” dowodzenia armią przeciwnika, który nie oszczędza swoich zasobów ludzkich.

„Jednak na przykładzie walk w Awdijiwce widzimy, że rosyjskie dowództwo rzuca do ataków niewielkie grupy szturmowe. Zimą ubiegłego roku, na przykładzie bitwy o Bachmut także widzieliśmy, że przeciwnik był w stanie utrzymać wysoką liczbę starć, lecz nie czynił przy tym namacalnych postępów”

– wskazał.

Pytany o wyposażenie żołnierzy w ekwipunek zimowy Kyryczewski wyraził opinię, że z pewnością zapewnia ono komfort, który wpływa na ich zdolności bojowe. Zaznaczył jednak, że w okresie chłodów wojsko zmaga się z innymi problemami, które nie są oczywiste dla cywilów.

– wymienił.

Kolejnym problemem tego okresu są grząskie grunty, w których trudno jest poruszać się ciężkim pojazdom czy nawet szybko wyładowujące się akumulatory, co jest – jak podkreślił – szczególnie widoczne na przykładzie sprzętu, który Ukraina odziedziczyła z czasów ZSRR.

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymują także sprzęt z Zachodu, jednak obserwatorzy w Kijowie wskazują, że nie jest go wystarczająco dużo, by okazało się to dotkliwe dla armii przeciwnika.

Dziewczynka sprawdza uszkodzony samochód swojej rodziny na miejscu nocnego ostrzału w Charkowie na wschodniej Ukrainie, 8 grudnia 2023 r. podczas rosyjskiej inwazji. Państwowe Służby Ratunkowe podały, że w wyniku ataku co najmniej jedna osoba została ranna. Wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę w lutym 2022 r., rozpoczynając konflikt, który wywołał zniszczenia i kryzys humanitarny. Fot. PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

„Nie ma otwartych danych na ten temat. Ostatnie znane, znaczące dostawy to czołgi Abrams we wrześniu i systemy ATACMS w tym samym czasie. Później nie było już takich zauważalnych dostaw, chociaż z drugiej strony zachodnie źródła zaczęły operować danymi o dostawach aż 200 pojazdów Bradley”

– powiedział.

Kyryczewski wskazał, że choć wydaje się, że dostawy broni z Zachodu zmniejszyły się, to „pewne procesy są w toku”.

„Teraz priorytetem są samoloty. Perspektywa ich otrzymania jest całkiem realna, tak, by móc przygotować się do operacji z ich użyciem przeciwko Rosjanom w ciągu najbliższych kilku miesięcy”

– oświadczył ekspert ukraińskiego serwisu Defence Express.

654. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie

Jeśli USA pozostawią Ukrainę teraz bez wsparcia, cena wojny Putina dla Ameryki będzie znacznie wyższa – oświadczył w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Jego zdaniem Putin stawia na to, że Kongres USA powstrzyma się od uchwalenia nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy.

„Aby zadbać o nasze bezpieczeństwo narodowe, trzeba postrzegać Putina takim, jakim jest, postrzegać Rosję taką, jaka jest, a także zdać sobie sprawę, że pomoc Ukrainie – a ona nie prosi nas o wprowadzenie wojsk – pomaga jej wygrać tę wojnę” – podkreślił przedstawiciel amerykańskiej administracji.