Izraelskie ministerstwo ds. diaspory wysłało imienne listy do około 20 przywódców państw Europy, a także przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej, w których ostrzegło przed działalnością terrorystyczną palestyńskiego Hamasu poza granicami Izraela – powiadomił w środę (6 grudnia) dziennik „Jerusalem Post”.

Israel's Diaspora Affairs Ministry sent personal letters to about 20 European leaders, providing evidence of terrorist activity by Hamas activists and operatives of the PFLP in major cities across the continent. More details: https://t.co/mg5eogzbCY

??: Reuters/Kai Pfaffenbach pic.twitter.com/peGD9rpHef

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 6, 2023