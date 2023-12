Podróżni nadal będą mogli korzystać z bezpośrednich regionalnych połączeń kolejowych z Zielonej Góry do Wrocławia. Samorządy obu województw doszły do porozumienia w tej sprawie.

Bezpośrednie połączenie stanęło pod znakiem zapytania kilka tygodni temu. Samorząd województwa dolnośląskiego zaproponował, by to jego przewoźnik miał monopol na tej trasie. Zarząd województwa lubuskiego chciał, by oba regiony dzieliły się organizacją przewozów.

Dziś wypracowano kompromis w tej sprawie. Na jego podstawie Koleje Dolnośląskie zapewnią osiem par połączeń, a spółka Polregio na zlecenie lubuskiego samorządu obsłuży cztery pary.

Na razie nie wiadomo ile czasu zajmą formalności. Konieczne są uzgodnienia rozkładu z zarządcą kolejowej infrastruktury. Uchwały o finansowaniu przewozów muszą też podjąć oba sejmiki.

Nowy rozkład jazdy pociągów wchodzi w życie w najbliższą niedzielę. Obecnie na trasie Zielona Góra – Wrocław są uwzględnione jedynie pospieszne połączenia PKP Intercity.