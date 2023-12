Na terenie żarskiego Folwarku Zamkowego zorganizowano najważniejsze w tym okresie dla najmłodszych mieszkańców miasta spotkanie – odwiedziny Mikołaja. Dla dzieci była to okazja, aby zostawić własnoręcznie napisany list do gościa w czerwonym kubraku, powiedzieć wiersz, zaśpiewać piosenkę i otrzymać słodki prezent.

Jak zawsze Mikołajowi towarzyszyły pracowite elfy. Odwiedzające folwark maluchy nie kryły zadowolenia z takiego spotkania. Z ich radości cieszyli się również rodzice. Część z nich sama ochoczo śpiewała razem z dziećmi. – Nie sposób było tu nie przyjść. Nawet my czuliśmy lekki dreszczyk ekscytacji. To taka podróż do czasów dzieciństwa – mówią dorośli: