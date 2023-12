Polski Czerwony Krzyż zachęca do pomocy potrzebującym przed świętami Bożego Narodzenia. Pomóc można na dwa sposoby: przygotowując paczkę lub przekazując pieniądze na zorganizowanie świątecznego spotkania dla osób samotnych i ubogich. Akcja odbywa się pod hasłem „Godne nie Głodne”.

– Nawet najmniejsza darowizna finalnie może pomóc wielu osobom – mówi Agata Karchut z Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.

Do tej pory PCK zorganizował 160 świątecznych spotkań, do osób potrzebujących trafiło 85 tysięcy paczek żywnościowych.



Pomóc można przekazując pieniądze, przygotowując paczkę żywnościową z produktami o długim terminie ważności. Można także zostać ambasadorem akcji, umieszczając informacje w social mediach. PCK zachęca także do stworzenia kartek świątecznych z życzeniami dla osób potrzebujących.