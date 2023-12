Jak co niedzielę na terenie żarskiego Folwarku Zamkowego odbywa się targ śniadaniowy. Dziś wydarzeniu towarzyszyły odwiedziny Mikołaja. Dla dzieci była to okazja, aby zostawić własnoręcznie napisany list do gościa w czerwonym kubraku.

Podczas niedzielnego targu już czuć było czas zbliżających się świąt. – Za oknami śnieg, w środku choinki i kolorowe ozdoby. Oby ta aura utrzymała się jak najdłużej. Poza tym dzieci czekały na to, aby wręczyć mi zapisane i włożone do kopert życzenia – mówi Mikołaj:

– Nie sposób było dziś tu nie przyjść. Dzieci już od wczorajszego wieczora szykowały się na to spotkanie – mówią rodzice, którzy przyszli tu dziś ze swoimi pociechami:

Najmłodsi żaranie odwiedzający folwark nie kryli ekscytacji. Część z nich zaśpiewała piosenki dla Mikołaja:

Dodajmy, że każde dziecko dostało od dzisiejszego gościa folwarku słodki prezent.