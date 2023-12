Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 1219 pojazdów do zimowego utrzymania – poinformowała w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w niektórych rejonach kraju i zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie zaznaczyła, że warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w niektórych rejonach kraju.

Błoto pośniegowe, występuje na obszarze południowej Polski na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego (S7 odc. Elbląg – granica województwa, dk 22 odc. Elbląg – Malbork) oraz lubelskiego (dk 17 odc. Zamość – granica państwa, dk 74 odc. Zamość – granica państwa).

Opady śniegu występują w całym kraju oprócz województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego.

Z kolei mgła występuje na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę i przypomina, że zgodnie z prognozami meteorologicznymi, w dzień zachmurzenie będzie całkowite, na północy z przejaśnieniami. Początkowo miejscami na północy marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Niemal w całym kraju przewidziane są opady śniegu, na południu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym i ograniczające widzialność do 300 m.

Przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest w południowej i południowo-wschodniej części kraju od 5 cm do 12 cm, miejscami w województwie małopolskim i podkarpackim oraz na południu lubelskiego do 20 cm, a w Karpatach do 25 cm. Na południowym wschodzie miejscami śnieg będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, także marznący i powodujący gołoledź.

Prognozowana suma opadów w Bieszczadach od 10 mm do 20 mm. Na wybrzeżu i Pomorzu przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu oraz możliwy przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 5 cm. Temperatura maksymalna od -3 st. C. do 0 st. C.; cieplej na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem, od 0 st. do 4 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, z kierunków północnych, tylko początkowo na północnym wschodzie słaby, zmienny. W górach porywy wiatru do 65 km/h. Porywy wiatru mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne, nie tylko w górach.