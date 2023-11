3 tysiące złotych za jazdę nieodśnieżonym samochodem, 500 zł za odśnieżanie auta przy włączonym silniku. Takie kary wprowadzone zostały do najnowszego taryfikatora. Lubuska policja prosi, by przed podróżą przygotować się do jazdy w zimowych warunkach.

Marcin Maludy z lubuskiej policji przypomina, że jazda na letnim ogumieniu jest zimą bardzo niebezpieczna.

Każdy kierowca musi przed trasą odśnieżyć auto. Dotyczy to także tablic rejestracyjnych. Brak widocznych numerów rejestracyjnych auta grozi mandatem w wysokości 300 zł. – Odśnieżone auto i szyby to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa – dodaje Maludy.

Do końca tygodnia synoptycy prognozują ujemne temperatury w całym kraju. Wczoraj na Warmii i Mazurach było kilkanaście stopni mrozu.