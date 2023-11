Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 19-latka za potrącenie 15-latki. To ten sam młody kierowca, który niespełna dwa tygodnie temu dostał 3 tys. zł mandatu za driftowanie swoim bmw po rondzie w Zielonej Górze.

– Młody mężczyzna nie wyciągnął żadnych wniosków z wysokiego mandatu jakim został ukarany i w środę (29 listopada) nie dostosowując prędkości do drogowych warunków, wpadł w poślizg i swoim bmw potrącił 15-latkę idącą do szkoły

– poinformowała w czwartek (30 listopada) podinsp. Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze.

Dodała, że to czy środowe zdarzenie było przypadkowe, czy też kierujący znowu specjalnie próbował wprowadzić pojazd w poślizg, co tym razem skończyło się potrąceniem dziewczynki, oceni sąd.

– Na szczęście 15-latka nie doznała poważnych obrażeń. Na konto 19-latka zostało zapisanych 12 punktów karnych, sąd może ukarać go grzywną w wysokości nawet do 30 tys. zł, może też stracić prawo jazdy

– dodała podisnp. Stanisławka.

Do potrącenia doszło w środę rano na ul. Modrzewiowej w Zielonej Górze. Policjanci ustalili, że młody mężczyzna kierujący bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków, wpadł w poślizg i nie potrafiąc zapanować nad pojazdem, potrącił jego tylną częścią, idącą do szkoły nastolatkę.

Niespełna dwa tygodnie temu ten sam 19-latek po drfitowaniu na jednym z zielonogórskich rond został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł, a jego „wyczyny” policja opublikowała w internecie. Ukazujący je film z miejskiego monitoringu był także podstawą do ukarania młodzieńca za wykroczenie drogowe.

