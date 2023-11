W Gubinie kierujący autem osobowym uderzył w rowerzystę. Do feralnego zdarzenia doszło na środku jednego z miejskich skrzyżowań. Wszystko zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Jesienna aura wymusza większe skupienie i ostrożność za kierownicą. Gdy tego zabraknie, to o wypadek nie trudno, o czym przekonał się potrącony przez samochód rowerzysta z Gubina.

– Policjanci powiatu krośnieńskiego apelują do wszystkich użytkowników drogi o ostrożność na drodze, w szczególności przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych i skrzyżowań – podkreśla komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. – Jest to dość istotne zwłaszcza o tej porze roku, kiedy dni są krótsze, a zmienne warunki pogodowe utrudniają widoczność. Jazda w takich warunkach wymusza na kierujących maksymalnego skupienia i rozsądku. Gdy tego zabraknie, wówczas nie trudno o wypadek

– przypomina funkcjonariuszka.

W piątek (17 listopada) na skrzyżowaniu w Gubinie doszło do potracenia. Kierujący osobówką, jadąc ulicą Słowackiego w kierunku ulicy 3 Maja, na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo poruszającego się rowerzysty, doprowadzając do zderzenia. Mężczyzna z obrażeniami został zabrany do szpitala w Krośnie Odrzańskim, gdzie po badaniach zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. Wszystko zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Trzeba przyznać, że zdarzenie wyglądało naprawdę poważnie.