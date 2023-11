W tym tygodniu w zestawie nowe single od Sary James ze Szczylem, Lenny’ego Kravitza, Berre, Riize i duetu Nea z Declanem J Donovanem.

SARA JAMES; SZCZYL Dziś Mnie Mija Cały Świat

To pierwsza od dawna polskojęzyczna piosenka Sary, do której zaprosiła jednego z najgłośniejszych rapowych debiutantów ostatnich lat – Szczyla.

Sara James postanowiła zrobić sobie krótką przerwę od anglojęzycznego repertuaru i podarować swoim fanom pierwszy od ponad roku autorski utwór po polsku. Piosenka 'Dziś Mnie Mija Cały Świat’ powstała we współpracy z raperem Szczylem. Połączenie tej dwójki może się wydać lekko zaskakujące, ale nie jest przypadkowe – obydwoje poznali się na tegorocznej Gali Fryderyków, gdzie Sara zdobyła statuetkę za Fonograficzny Debiut Roku, a Szczyl zaś został laureatem w kategorii Album Roku Hip-Hop.

Utwór świetnie wpisuje się w listopadową, lekko zimną i pochmurną aurę ze swoim powolnym bitem i melancholijnym klimatem. Tekst utworu, autorstwa Sary i Szczyla, to osobiste przemyślenia o przytłaczającej rzeczywistości, presji oczekiwań i poczuciu powierzchownej oceny otoczenia. Za warstwę liryczną odpowiadają Sara i Szczyl, produkcja jest natomiast efektem współpracy Sary z Johannesem Römer, Larą Firulovic

LENNY KRAVITZ TK 421

Ponadczasowy. Materiał wybuchowy. Romantyczny. Inspirujący. Jak inaczej scharakteryzować zapowiadany nowy album Lenny’ego Kravitza 'Blue Electric Light’, który promuje singel 'TK 421′?!

’Blue Electric Light’ zapowiada się na pełen pasji zestaw utworów, który potwierdza to co powyżej; jest najnowszym dziełem człowieka, którego muzyka – nie wspominając o jego wyjątkowym stylu – nadal inspiruje miliony na całym świecie.

Na albumie, którego premiera ustalona została na 15 marca 2024 roku, Kravitz ponownie wciela się w rolę pisarza, producenta i multiinstrumentalisty; większość nagranych instrumentów to jego praca; jest również autorem muzyki i tekstów. W studiu wspierał go wieloletni przyjaciel – gitarzysta, Craig Ross.

Płyta winylowa będzie dostępna, pierwszy raz w dyskografii artysty, jako podwójny album (2 LP)!

BERRE Happier

Artysta opowiada o rozdarciu towarzyszącemu pogoni za marzeniami.

– 'Happier’ to piosenka, która jest odzwierciedleniem mieszanych emocji towarzyszących pogoni za marzeniami. Z jednej strony rozdzierają nas osobiste ambicje, ale z drugiej mamy poczucie utraty czasu, który moglibyśmy spędzić z bliskimi. To także pytanie o to, czy ludziom będzie lepiej, gdy nie będzie cię w pobliżu. 'Happier’ jest szczerą eksploracją złożoności podążania własną ścieżką – mówi o nowej piosence Berre.

Piosenka powstała w Berlinie. Berre napisał ją wspólnie z Nico Rebscherem (Zoe Wees, Aurora, Louis Tomlinson) i Teyą. Producentami nagrania się Tobie Speleman, Romain Descampe i Ziggy Egil Franzen (Yseult, Mentissa, Charles).

RIIZE Get A Guitar

Grupa RIIZE debiutuje w języku angielskim z 'Get A Guitar (English Version)’!

Jak mówi zespół: -To naprawdę wyjątkowa piosenka dla członków zespołu, odzwierciedla nasz unikalny charakter i proces zdobywania muzycznych inspiracji. Ponieważ koreańska wersja cieszy się dużym zainteresowaniem od czasu premiery, mamy nadzieję, że fanom na całym świecie spodoba się także wersja angielska.

Riize – południowokoreański boysband utworzona przez SM Entertainment, który ma zadebiutować we wrześniu 2023 roku. Grupa składa się z siedmiu członków: Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Seunghan, Sohee i Anton.

NEA; DECLAN J. DONOVAN Sweet Crash

Nea debiutuje z albumem 'Transparent’! Kolekcja 9 piosenek odzwierciedla jej zaangażowanie w tworzenie kawałków wypełnionych płynącą prosto z serca szczerością. Razem z producentem Danielem Ledinsky (The Vaccines, Tove Lo) Nea zbudowała dźwiękowy krajobraz obejmujący pop, rock i odrobinę folku.

Główny singiel 'Sweet Crash’ to duet z Declanem J. Donovanem. Najlepsze piosenki brytyjskiego Artysty zgromadziły już nawet po 600 milionów streamów.

