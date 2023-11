W 2022 r ZUS zarejestrował w woj. lubuskim ponad 534 tys. zwolnień lekarskich z powodu choroby własnej. Objęły one łącznie ponad 6 mln dni – poinformowała w czwartek (23 listopada) rzeczniczka regionalna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w woj. lubuskim Agata Muchowska.

– Więcej czasu, bo ponad 3,5 mln dni, na zwolnieniach spędziły kobiety. I to także one otrzymały więcej eZLA – przeszło 302 tys. Średnia długość zwolnienia w kraju to 10,95 dnia, w naszym województwie to 11,38 dnia” – dodała Muchowska.