Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odnotował kolejny wzrost liczby obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w woj. lubuskim. Na koniec września było ich w tym regionie ponad 35,5 tys. – poinformował Krzysztof Cieszyński z ZUS.

– To o blisko 800 więcej niż ostatniego dnia maja tego roku. Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę przekroczyła 23,1 tys. i w porównaniu z końcem maja wzrosła o prawie 500. To oznacza, że 65 proc. wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Lubuskiem przybyszy z zagranicy pracowało na umowie, która gwarantuje pełne zabezpieczenie

– powiedział Cieszyński.

Z danych ZUS wynika, że w województwie przybyło także cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec maja 2023 r. wynosiła 883 i wzrosła do 1 121 na koniec września. To wzrost o ponad 20 proc.

– Te dane wskazują, że obcokrajowcy chętnie otwierają swoje firmy w woj. lubuskim. Pozostali obcokrajowcy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu

– przekazał Cieszyński.

Dodał, że ważnym aspektem wzrostu liczby obcokrajowców jest zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; cudzoziemcy płacą składki i w ten sposób przyczyniając się do zwiększenia środków, które są potrzebne na wypłaty świadczeń.

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, podobnie jak w całym kraju, niezmiennie dominują obywatele Ukrainy. Na koniec września było ich blisko 28,3 tys. To wzrost o ponad 200 w porównaniu do maja 2023 r. Druga grupa to ponad 1,8 tys. Białorusinów (wzrost o ponad 100 od ciągu czterech miesięcy).

Pierwszą piątkę zamykali posiadacze paszportów: Gruzji (1170), Indii (520) i Mołdawii (481). Na kolejnych miejscach usytuowali się obywatele Filipin (265), Turcji (237), Indonezji (221), Rosji (206) i Uzbekistanu (185).

Cieszyński zaznaczył, że rzeczywista liczba obywateli obcych państw może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w szarej strefie, zatrudnienia na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS.

Zgodnie z przepisami, poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony przez polskiego pracodawcę obcokrajowiec podlega ubezpieczeniom społecznym w naszym kraju.

– Wzrost liczby obcokrajowców w Lubuskiem ma również pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki i może przekładać się m.in. na wzrost gospodarczy na terenie województwa

– dodał Cieszyński.