W Żaganiu w rejonie wieży Bismarcka oddano do użytku tor rowerowy singletrack. Przygotowany do jazdy teren, to ponad kilometr ścieżek i przeszkód. Zadanie zostało wykonane w ramach budżetu obywatelskiego.

Na projekt głosowało wielu mieszkańców. – Zwolennicy takiej formy aktywności mają w końcu swoje miejsce, gdzie mogą spędzić czas. Tor już jest sprawdzony i oceniony jako naprawdę dobry – mówi wiceburmistrz Sebastian Kulesza:

– Chcemy oczywiście podjąć się rozbudowy tego miejsca w przyszłości – zaznacza Sebastian Kulesza:

Dodajmy, że koszt budowy singletracka to 150 tysięcy złotych.