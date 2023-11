Dzisiaj, wraz z odejściem pani Hanny kończy się bardzo ważny, długi i piękny etap w nowożytnej historii naszego miasta – powiedział we wtorek podczas uroczystości pogrzebowych Hanny Gucwińskiej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W środę (22 listopada) w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu odbyło się nabożeństwo pogrzebowe zmarłej 12 listopada Hanny Gucwińskiej. Jej sylwetkę przypomniał koncelebrujący mszę św. ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz wrocławskiej katedry. Przypomniał, że Halina Gucwińska urodziła się w Warszawie, a jej ojciec był policjantem, jedną z ofiar zbrodni katyńskiej.

– mówił ks. Paweł Cembrowicz.

W 1957 r. Hanna Gucwińska rozpoczęła pracę we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, z którym związana była przez prawie 50 lat. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przypomniał program „Z kamerą wśród zwierząt”, który małżeństwo Gucwińskich prowadziło przez ponad 30 lat.

– Wszyscy oglądaliśmy ten serial nadawany z Wrocławia, który przybliżał nam świat zwierząt. Pamiętamy wszyscy te zwierzęta mniejsze i większe, które wówczas towarzyszyły im podczas tych nagrań. To wreszcie właściwie wspólne 40 lat prowadzenia naszego ogrodu zoologicznego. Przypomnijmy, pan Antoni został dyrektorem w roku 1966, nieprzerwanie tę funkcję pełnił przez kolejnych 40 lat do roku 2006. U boku dzielnie towarzyszyła mu na każdym kroku pani Hanna. Nie było drugiego takiego małżeństwa, nie było drugiej takiej pary. Myślę, że wrocławianie są i pozostaną dumni i wdzięczni za wszystko to, co dla nas zrobili