Samiec manata karaibskiego urodził się w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Wrocławski ogród jest jedynym w Polsce, gdzie można zobaczyć zwierzęta tego gatunku. To piąty manat karaibski urodzony w tym ogrodzie.

Manat karaibski urodził się 26 września – poinformowała w czwartek PAP (12 października) rzeczniczka wrocławskiego zoo Weronika Skupin. Zwierzę, które w dniu narodzin ważyło 30 kilogramów, rozwija się dobrze. Karmione jest przez opiekunów butelką, ponieważ samica nie podjęła się opieki nad młodym. Manaciątko je 3 razy dziennie. Dostaje specjalną mieszanką mleka z około 50-procentową zawartością tłuszczu i dużą ilością witamin. Dla porównania ludzkie mleko ma około 4% tłuszczu.

– Niecodzienne zjawisko karmienia młodego można obserwować codziennie około godz. 12.30 w strefie Kongo

– podaje zoo we Wrocławiu.

Film z sympatycznym maluchem został udostępniony na facebookowym profilu wrocławskiego zoo >>ZOO Wrocław<<

Wrocławskie zoo jest jedynym ogrodem zoologicznym w Polsce, w którym można zobaczyć manaty karaibskie.

– Manaty karaibskie to zwierzęta przyciągające tłumy do Afrykarium, gdzie czują się wyjątkowo dobrze. Cieszymy się z kolejnego przychówku. Dotychczas trzy młode z naszego zoo wyjechały do innych ogrodów zoologicznych, dzięki czemu zasililiśmy pulę genową tego gatunku

– powiedziała prezes wrocławskiego zoo Joanna Kasprzak.

Hodowlę manatów we Wrocławiu rozpoczęto w 2014 r. Wówczas do ogrodu sprowadzono dwa samce z duńskiego Odense, a trzy lata później dwie samice z Singapuru. „Od tego czasu powitaliśmy pięć manatów, a rekordowe były trzy lata od 2017 do 2020 roku, kiedy urodziły się u nas cztery młode – tego nie dokonał żaden ogród zoologiczny w Europie” – powiedziała dyrektor generalna Zoo Wrocław Marta Zając-Ossowska.

W 22 ośrodkach na świecie hodowanych jest aktualnie ponad 100 manatów z tego w Europie w 10 ośrodkach są 42 osobniki.

Manaty karaibskie to zwierzęta roślinożerne, które w naturze żywią się roślinnością wodną. Zamieszkują środowisko słonowodne i słodkowodne – między innymi ujścia rzek do basenu Morza Karaibskiego. Dorosłe osobniki potrafią osiągać masę około półtorej tony. We wrocławskim zoo dziennie zjadają 125 kilogramów sałaty masłowej. Ich dieta uzupełniana jest łodygami młodej kukurydzy i warzywami.