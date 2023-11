Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które we wtorek (21 listopada), najbliższej nocy i w środę (22 listopada) rano może występować w południowej części województwa lubuskiego.

Ostrzeżenie, obowiązujące od godz. 16.00 we wtorek do godz. 9.00 w środę (22 listopada), wydano dla powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego, żarskiego, zielonogórskiego i Zielonej Góry.

Na ich terenie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących ich oblodzenie.

Jak przekazano w ostrzeżeniu, temperatura minimalna będzie na poziomie ok. -4 st. C, a minimalna przy gruncie ok. -6 st C. Lokalnie ujemna temperatura powietrza utrzyma się także w środę w ciągu dnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zostało określone na 80 proc.

Dalsza część tekstu pod mapami

Mgła, deszcz, śnieg z deszczem i śnieg mogą utrudniać jazdę kierowcom

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracują na nich 153 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania – poinformowała we wtorek po południu (21 listopada) GDDKiA.

GDDKiA przekazała, że mgła może utrudniać jazdę kierowcom na terenie województwa opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego.

Z kolei mżawka lub deszcz występuje na terenie województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i lubuskiego.

Śniegu z deszczem lub śniegu można spodziewać się na terenie województwa lubelskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.